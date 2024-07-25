Госдума разрешит священникам посещать пациентов для проведения богослужений
Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку, которая предоставляет священникам право посещать пациентов в медицинских учреждениях для проведения богослужений. Как пишет ТАСС, речь также идёт об отделениях реанимации.
Согласно текущему законодательству, медицинские учреждения обязаны обеспечивать доступ родственникам и законным представителям пациентов, включая посещение реанимационных отделений. Нововведение предполагает расширение этого перечня до священников.
Как указано в документе, поправка предложена для рассмотрения на втором чтении законопроекта, и ожидается, что она будет поддержана Госдумой.
Ранее депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить обновленные российские банкноты и монеты с изображениями героев СВО и освобожденных населённых пунктов. Согласно предложению, на банкнотах должны быть изображены города, такие как Соледар и Артёмовск, а на монетах — погибшие в спецоперации Героев России и российская военная техника, включая танки Т-90М и бомбардировщик Ту-95.
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