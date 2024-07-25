Госдума разрешит священникам посещать пациентов для проведения богослужений

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку, которая предоставляет священникам право посещать пациентов в медицинских учреждениях для проведения богослужений. Как пишет ТАСС, речь также идёт об отделениях реанимации.

Согласно текущему законодательству, медицинские учреждения обязаны обеспечивать доступ родственникам и законным представителям пациентов, включая посещение реанимационных отделений. Нововведение предполагает расширение этого перечня до священников.

Как указано в документе, поправка предложена для рассмотрения на втором чтении законопроекта, и ожидается, что она будет поддержана Госдумой.