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25 июля, 01:53

Госдума разрешит священникам посещать пациентов для проведения богослужений

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку, которая предоставляет священникам право посещать пациентов в медицинских учреждениях для проведения богослужений. Как пишет ТАСС, речь также идёт об отделениях реанимации.

Согласно текущему законодательству, медицинские учреждения обязаны обеспечивать доступ родственникам и законным представителям пациентов, включая посещение реанимационных отделений. Нововведение предполагает расширение этого перечня до священников.

Как указано в документе, поправка предложена для рассмотрения на втором чтении законопроекта, и ожидается, что она будет поддержана Госдумой.

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Shutterstock / FOTODOM / Allatrust

Кирилл Сосновских
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