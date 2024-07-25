В России могут ввести ограничения на количество проданных SIM-карт

Гражданам РФ могут запретить покупать SIM-карты в количестве более 20 штук по одним паспортным данным. Как пишет газета "Коммерсантъ", в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердили возможное введение подобных ограничений.

Журналисты рассказали, что в нижней палате российского парламента ко второму чтению поправок к законам "О связи" и "О биометрии" предлагают внести требования для ограничения продаж больше 20 штук в одни руки для россиян. Стоит отметить, что в этом же законопроекте есть аналогичные ограничения для иностранных граждан.

Представители Минцифры сообщили, что механизм и архитектура этого предложения пока обсуждаются, однако в этом случае не идёт речи о переидентификации абонентов среди граждан РФ. Также там уточнили, что введение таких норм в действующее законодательство возможно.

Опрошенные корреспондентами издания операторы сотовой связи согласились с тем, что подобные требования "оптимальны". Помимо этого, в статье говорится, что число проданных гражданам SIM-карт растёт за счёт подключаемых к сетям мобильной связи различных умных устройств, среди которых планшеты, камеры наблюдения и другие, но не смартфонов.