"Нечего сказать": Пресс-секретарь Байдена поскандалила с журналистом из-за президента

Пресс-секретарь офиса президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила со старшим корреспондентом Fox в Белом доме Питером Дуси о здоровье действующего американского лидера Джо Байдена. Как передаёт телеканал Fox News, также поднималась тема о возможном "сокрытии" этой информации.

Во время мероприятия журналист задал вопрос чиновнице о том, кто приказал госслужащим в администрации "покрывать" главу государства в вопросе о его самочувствии. Впоследствии Жан-Пьер заявила, что никакого "покрывательства" не было, а это, в свою очередь, является нарративом, который распространяют различные средства массовой информации.

В дальнейшем Дуси и представитель Белого дома несколько раз прерывали друг друга, а журналист и вовсе напомнил о том, что он обозревает деятельность нынешнего американского лидера уже пять лет. Они продолжили "напряжённую беседу", в рамках которой пресс-секретарь президентского офиса посоветовала своему оппоненту послушать послание Байдена по поводу его выхода из гонки за высший государственный пост в стране.

Стоит отметить, что в конце беседы корреспондент задал чиновнице ироничный вопрос, на который она не смогла ответить. Он спросил у неё, сможет ли Жан-Пьер перечислить демократов, которые удивили её тем, что "нанесли удар президенту Байдену в спину".

"Мне больше нечего сказать", — заключила пресс-секретарь Белого дома.