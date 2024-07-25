"Нечего сказать": Пресс-секретарь Байдена поскандалила с журналистом из-за президента
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер начала спор из-за здоровья президента США
Пресс-секретарь офиса президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер. Обложка © Flickr / The White House
Пресс-секретарь офиса президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила со старшим корреспондентом Fox в Белом доме Питером Дуси о здоровье действующего американского лидера Джо Байдена. Как передаёт телеканал Fox News, также поднималась тема о возможном "сокрытии" этой информации.
Во время мероприятия журналист задал вопрос чиновнице о том, кто приказал госслужащим в администрации "покрывать" главу государства в вопросе о его самочувствии. Впоследствии Жан-Пьер заявила, что никакого "покрывательства" не было, а это, в свою очередь, является нарративом, который распространяют различные средства массовой информации.
В дальнейшем Дуси и представитель Белого дома несколько раз прерывали друг друга, а журналист и вовсе напомнил о том, что он обозревает деятельность нынешнего американского лидера уже пять лет. Они продолжили "напряжённую беседу", в рамках которой пресс-секретарь президентского офиса посоветовала своему оппоненту послушать послание Байдена по поводу его выхода из гонки за высший государственный пост в стране.
Стоит отметить, что в конце беседы корреспондент задал чиновнице ироничный вопрос, на который она не смогла ответить. Он спросил у неё, сможет ли Жан-Пьер перечислить демократов, которые удивили её тем, что "нанесли удар президенту Байдену в спину".
"Мне больше нечего сказать", — заключила пресс-секретарь Белого дома.
Недавно философ Александр Дугин прокомментировал решение Байдена выйти из президентской гонки. По словам доктора политических и социологических наук, это событие было неожиданным, но в то же время он отметил, что эмоции не играют здесь ключевую роль.