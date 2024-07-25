В Грузии опасаются второго фронта против России в случае победы оппозиции

Если на предстоящих в октябре текущего года парламентских выборах в Грузии победят оппозиционные деятели, то страна в считанные дни превратится во второй фронт против России. Как передаёт телеканал Rustavi-2, с соответствующим заявлением выступил председатель грузинского кабинета министров Ираклий Кобахидзе.

"Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения (обобщённое название оппозиции. — Прим. Life.ru), например, к ноябрю, после выборов, я гарантирую вам, что не через два, три или четыре месяца, а в считаные дни Грузия станет вторым фронтом. Я гарантирую это, опираясь на ту информацию, которая у меня есть", — заявил политический деятель.

Премьер-министр Грузии напомнил, что после начала специальной военной операции киевский режим требовал от Тбилиси направить своих военнослужащих в зону конфликта. Он заявил, что Владимир Зеленский отозвал своего посла из грузинской столицы не только из-за нежелания руководства страны поддерживать антироссийские санкции, но и из-за военных, которых так и не отправили на Украину. По его словам, иначе это бы означало полноценное включение государства в противостояние с РФ.