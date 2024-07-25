Байден в обращении к американцам сделал заявление об Украине
Байден: Мы продолжим укреплять НАТО и сделаем альянс самым сильным в истории
Американский лидер Джо Байден в своём обращении к нации подчеркнул неизменную поддержку Украины и стран, выступающих против России. В своём выступлении, приуроченном к завершению президентской кампании, он пообещал продолжить укрепление НАТО и сделать альянс самым мощным за всю его историю.
"Мы продолжим укреплять НАТО и сделаем альянс самым сильным в истории", — заявил Байден из Овального кабинета.
Президент США также отметил, что в ближайшие шесть месяцев сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей и обеспечении единства среди стран, оказывающих помощь Украине.
Напомним, что ранее Байден также объяснил своё решение выйти из президентской гонки, отметив, что пожертвовал личными амбициями ради сохранения демократии. Он подчеркнул необходимость объединения своей партии в этот критический момент и призвал избирателей поддержать вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах, назвав её опытным и надёжным партнёром.
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