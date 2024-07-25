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25 июля, 05:08

Байден в обращении к американцам сделал заявление об Украине

Байден: Мы продолжим укреплять НАТО и сделаем альянс самым сильным в истории

Американский лидер Джо Байден в своём обращении к нации подчеркнул неизменную поддержку Украины и стран, выступающих против России. В своём выступлении, приуроченном к завершению президентской кампании, он пообещал продолжить укрепление НАТО и сделать альянс самым мощным за всю его историю.

"Мы продолжим укреплять НАТО и сделаем альянс самым сильным в истории", — заявил Байден из Овального кабинета.

Президент США также отметил, что в ближайшие шесть месяцев сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей и обеспечении единства среди стран, оказывающих помощь Украине.

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Напомним, что ранее Байден также объяснил своё решение выйти из президентской гонки, отметив, что пожертвовал личными амбициями ради сохранения демократии. Он подчеркнул необходимость объединения своей партии в этот критический момент и призвал избирателей поддержать вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах, назвав её опытным и надёжным партнёром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Кирилл Сосновских
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