Байден в обращении к американцам объяснил решение выйти из президентской гонки
Президент США Байден заявил, что пожертвовал личными амбициями ради демократии
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar
Пока ещё действующий хозяин Белого дома Джо Байден, который является представителем Демократической партии США, заявил о том, что принял решение поступиться личными амбициями и отказаться от дальнейших попыток переизбраться ради сохранения демократии. Соответствующее заявление политический деятель сделал во время своего выступления со специальным обращением из Овального кабинета к американцам.
"В последние недели я понял, что мне необходимо объединить мою партию в этот критический момент. Я убеждён, что мои заслуги на посту президента, лидерство в мире и видение будущего Америки достойны второго срока, но ничто не может стоять на пути спасения демократии, включая личные амбиции", — заявил глава государства.
Американский лидер в своём обращении к нации отметил, что считает правильным передать эстафету новому поколению, а также призвал своих сограждан голосовать за вице-президента США Камалу Харрис на предстоящих выборах. По его словам, она является опытной, жёсткой и способной женщиной, которая была для него невероятным партнёром.
Напомним, 21 июля стало известно, что Байден снимает свою кандидатуру с запланированных на ноябрь текущего года выборов главы государства. Помимо этого, пока ещё действующий американский лидер поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.