Байден в обращении к американцам объяснил решение выйти из президентской гонки

Пока ещё действующий хозяин Белого дома Джо Байден, который является представителем Демократической партии США, заявил о том, что принял решение поступиться личными амбициями и отказаться от дальнейших попыток переизбраться ради сохранения демократии. Соответствующее заявление политический деятель сделал во время своего выступления со специальным обращением из Овального кабинета к американцам.

"В последние недели я понял, что мне необходимо объединить мою партию в этот критический момент. Я убеждён, что мои заслуги на посту президента, лидерство в мире и видение будущего Америки достойны второго срока, но ничто не может стоять на пути спасения демократии, включая личные амбиции", — заявил глава государства.