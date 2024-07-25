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25 июля, 06:26

В Авдеевке нашли 47 тел мирных жителей, опознаны только 24

В освобождённой Авдеевке российские следователи обнаружили 47 тел мирных граждан, опознать удалось только 24. Из-за высокого уровня разрушений, к поиску трупов привлекли тяжёлую технику. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального главка СК РФ.

"Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка. В истёкшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

На данный момент продолжаются работы по идентификации погибших. В ведомство обращается много людей, которые ищут родственников из Авдеевки. Число найденных тел увеличивается ежедневно, заключил собеседник агентства.

Минобороны сообщило об обнаружении в Авдеевке схрона ВСУ с иностранным оружием
Минобороны сообщило об обнаружении в Авдеевке схрона ВСУ с иностранным оружием

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР обнаружили в Авдеевке схрон с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили солдаты ВСУ. Там нашли 29 выстрелов для советского гранатомёта.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Николай Рюмин
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