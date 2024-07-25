В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон

Вечером 24 июля в Балашихе легковой автомобиль въехал в торговый павильон. Пострадавших нет, сообщает ГУ МВД России по Московской области в своём телеграм-канале.

"По предварительной информации, водитель 1971 года рождения, управляя легковой автомашиной марки Nissan, совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя протокол, так как тот отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.