Футболисты клуба "Зенит-2" спалили баню на сборах в Железноводске

В ночь на 25 июля в лагере "Славянский исток" футболисты отдыхали в бане и, по словам персонала, распивали спиртное. В какой-то момент строение вспыхнуло. В итоге оно сгорело дотла, но никто не пострадал, другие гости отогнали подальше свои авто. Вскоре виновники ретировались с места происшествия, но руководство и другие отдыхающие уверены, что виноваты в случившемся именно спортсмены.