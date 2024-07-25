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25 июля, 07:28

Футболисты клуба "Зенит-2" спалили баню на сборах в Железноводске

Игроки ФК "Зенит-2" сожгли баню во время сборов в Ставропольском крае

Во время сборов в Железноводске Ставропольского края игроки петербургского футбольного клуба "Зенит-2" сожгли баню. Под подозрением полиции находится группа спортсменов примерно из 40 человек, сообщает Mash.

Пожар в бане в Ставропольском крае. Видео © Mash

В ночь на 25 июля в лагере "Славянский исток" футболисты отдыхали в бане и, по словам персонала, распивали спиртное. В какой-то момент строение вспыхнуло. В итоге оно сгорело дотла, но никто не пострадал, другие гости отогнали подальше свои авто. Вскоре виновники ретировались с места происшествия, но руководство и другие отдыхающие уверены, что виноваты в случившемся именно спортсмены.

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Ранее Life.ru рассказывал, что тела двух 14-летних девочек найдены в бане в Саратовской области. Трагедия случилась из-за неосторожного обращения с дровяной печью: из-за перекрытия дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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