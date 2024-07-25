Лукашенко вылетел в Россию для переговоров с Путиным
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого". На фото — кортеж лидера республики у самолёта.
Как уточняется, планируются переговоры с Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии отношений между странами, продвижение союзных проектов. Также Путин и Лукашенко затронут тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Напомним, о скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина стало известно 13 июля. Что будут обсуждать лидеры, не уточнялось.