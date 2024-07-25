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25 июля, 07:11

Лукашенко вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого". На фото — кортеж лидера республики у самолёта.

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Как уточняется, планируются переговоры с Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии отношений между странами, продвижение союзных проектов. Также Путин и Лукашенко затронут тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

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Напомним, о скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина стало известно 13 июля. Что будут обсуждать лидеры, не уточнялось.

Матвей Константинов
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