Лукашенко вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого". На фото — кортеж лидера республики у самолёта.

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Кортеж Александра Лукашенко у самолёта. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Как уточняется, планируются переговоры с Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии отношений между странами, продвижение союзных проектов. Также Путин и Лукашенко затронут тематику региональной безопасности и международную повестку дня.