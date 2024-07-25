Украинские СМИ сообщили о взрывах под Киевом
СМИ: В Киевской области раздались взрывы
В Киевской области раздались взрывы на фоне работы воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.
"Предположительно, работает ПВО", — говорится в сообщении.
Судя по официальной карте воздушных тревог, в регионе прямо сейчас звучит сирена воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 25 июля ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Киевской области. В частности, были поражены район аэродрома Борисполь, куда прибыл грузовой самолёт Ил-76, и местная нефтебаза.
Обложка ©
Unsplash / Ilya Cher