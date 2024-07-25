Украинские СМИ сообщили о взрывах под Киевом

В Киевской области раздались взрывы на фоне работы воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.

Судя по официальной карте воздушных тревог, в регионе прямо сейчас звучит сирена воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 25 июля ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Киевской области. В частности, были поражены район аэродрома Борисполь, куда прибыл грузовой самолёт Ил-76, и местная нефтебаза.