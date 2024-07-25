В Театре Российской армии начались массовые увольнения

В списке уволенных оказалась Ксения Таран, которая отслужила в Театре Российской армии 21 год, за это время сыграла более 30 ролей и планировала играть в грядущем сезоне. Прямо перед отпуском ей и ещё 14 актёрам объявили, что их срочные трудовые договоры продлены не будут. Труппа писала и в профсоюз, и в Минкульт, но всё без ответа. После этого артисты обратились в суд.