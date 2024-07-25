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25 июля, 08:22

В Театре Российской армии начались массовые увольнения

SHOT: В Театре Российской армии внезапно уволили 15 актёров

В столичном Театре Российской армии произошло массовое увольнение сотрудников. Внезапно работы лишились 15 актёров труппы, сообщает SHOT.

В списке уволенных оказалась Ксения Таран, которая отслужила в Театре Российской армии 21 год, за это время сыграла более 30 ролей и планировала играть в грядущем сезоне. Прямо перед отпуском ей и ещё 14 актёрам объявили, что их срочные трудовые договоры продлены не будут. Труппа писала и в профсоюз, и в Минкульт, но всё без ответа. После этого артисты обратились в суд.

Актёры Театра Российской армии выступили против увольнения. Видео © SHOT

Директор театра Милена Авимская на данную ситуацию отреагировала спокойно и объяснила, что увольнение артистов и смена состава — абсолютно нормальная вещь при смене режиссёра. Новым главрежем сцены недавно стал Александр Лазарев, и решение обновить состав труппы принадлежит именно ему.

Ответ директора театра на массовое увольнение актёров. Видео © SHOT

Театр Романа Виктюка сменил название
Театр Романа Виктюка сменил название

Ранее Life.ru рассказывал, что звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова подала в суд на Театр на Мельникова. Актриса требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые компания взяла сверх аренды.

Обложка ©

ТАСС / Красильников Станислав

Николай Рюмин
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