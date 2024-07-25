В Театре Российской армии начались массовые увольнения
SHOT: В Театре Российской армии внезапно уволили 15 актёров
В столичном Театре Российской армии произошло массовое увольнение сотрудников. Внезапно работы лишились 15 актёров труппы, сообщает SHOT.
В списке уволенных оказалась Ксения Таран, которая отслужила в Театре Российской армии 21 год, за это время сыграла более 30 ролей и планировала играть в грядущем сезоне. Прямо перед отпуском ей и ещё 14 актёрам объявили, что их срочные трудовые договоры продлены не будут. Труппа писала и в профсоюз, и в Минкульт, но всё без ответа. После этого артисты обратились в суд.
Актёры Театра Российской армии выступили против увольнения. Видео © SHOT
Директор театра Милена Авимская на данную ситуацию отреагировала спокойно и объяснила, что увольнение артистов и смена состава — абсолютно нормальная вещь при смене режиссёра. Новым главрежем сцены недавно стал Александр Лазарев, и решение обновить состав труппы принадлежит именно ему.
Ответ директора театра на массовое увольнение актёров. Видео © SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, что звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова подала в суд на Театр на Мельникова. Актриса требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые компания взяла сверх аренды.
ТАСС / Красильников Станислав