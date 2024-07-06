Звезда "Счастливы вместе" заявила, что московский театр облапошил её на 100 тысяч
Дарья Сагалова требует через суд у Театра на Мельникова вернуть 100 тыс. руб.
Дарья Сагалова. Обложка © Kinopoisk.ru
Звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку. Актриса требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые компания взяла сверх аренды. Об этом сообщает SHOT.
Артистка рассказала телеграм-каналу, что заключила договор с Театром на Мельникова на аренду площадки — провести четырёхчасовое мероприятие своей детской студии в конце мая. По словам Сагаловой, она внимательно составила документ, рассчиталась заранее с театром и спокойно готовилась к выступлению.
Однако, как поведала актриса, прямо во время концерта её помощникам и мужу начал названивать бухгалтер театра с просьбами перевести за аренду ещё 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевёл запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее.
Актриса считает, что театр попросту обманул её. Она убеждена, что руководство учреждения специально выбрало такой момент, когда она находилась на сцене и не могла решать организационные вопросы. Сагалова подала иск в суд и планирует привлечь руководство площадки к ответственности за мошеннические действия.
Ранее Life.ru писал, что звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва заявила о пропаже кошелька, в котором было 200 тысяч рублей. В краже заподозрили профессиональную воровку.