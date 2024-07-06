Звезда "Счастливы вместе" заявила, что московский театр облапошил её на 100 тысяч

Звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку. Актриса требует вернуть почти 100 тысяч рублей, которые компания взяла сверх аренды. Об этом сообщает SHOT.

Артистка рассказала телеграм-каналу, что заключила договор с Театром на Мельникова на аренду площадки — провести четырёхчасовое мероприятие своей детской студии в конце мая. По словам Сагаловой, она внимательно составила документ, рассчиталась заранее с театром и спокойно готовилась к выступлению.

Однако, как поведала актриса, прямо во время концерта её помощникам и мужу начал названивать бухгалтер театра с просьбами перевести за аренду ещё 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевёл запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее.