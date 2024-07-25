ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате погиб один человек, ещё двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли две многоэтажки в Шебекино, погиб один человек. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли две многоэтажки в Шебекино, погиб один человек. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Также пострадали два мирных жителя, им оказали помощь в больнице и отпустили домой, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно.

В результате обстрела повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечён фасад коммерческого объекта и повреждён один легковой автомобиль.