Новобранцы на Украине не хотят воевать на фронте. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

"Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают", — подчеркнула командир 49-го стрелкового батальона Василина.

Командир подразделения дополнила, что в начале украинского конфликта в составе батальона были только добровольцы, но сейчас они все либо погибли, либо сильно ранены. По словам собеседницы телеканала, добровольцы уже более двух лет не идут воевать на передовую. Мобилизация на территории Незалежной должна происходить другим образом, так как люди, отказывающиеся воевать, не несут никакой пользы на фронте, подытожила военнослужащая.