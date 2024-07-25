МВД выявило 9,5 тысяч случаев нелегальной выдачи языковых сертификатов мигрантам

Полиция с прошлого года выявила не менее 9,5 тысяч фактов, когда иностранные граждане в действительности не владели русским языком, но имели соответствующие сертификаты. Об этом сообщили в четверг, 25 июля, в пресс-центре МВД России.

"В течение 2023 года и 1-го квартала 2024 года ведомствами направлены материалы о порядка 9,5 тыс. фактах невладения русским языком иностранными гражданами", — уточнили в пресс-центре.

В целях пресечения случаев выдачи сертификатов иностранцам, не владеющим русским языком, обеспечено присутствие сотрудников полиции в местах приёма экзаменов.