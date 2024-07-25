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25 июля, 09:28

МВД выявило 9,5 тысяч случаев нелегальной выдачи языковых сертификатов мигрантам

Иностранные граждане во время экзамена на знание русского языка на территории многофункционального миграционного центра Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, где можно оформить или продлить патент на работу. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Иностранные граждане во время экзамена на знание русского языка на территории многофункционального миграционного центра Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, где можно оформить или продлить патент на работу. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Полиция с прошлого года выявила не менее 9,5 тысяч фактов, когда иностранные граждане в действительности не владели русским языком, но имели соответствующие сертификаты. Об этом сообщили в четверг, 25 июля, в пресс-центре МВД России.

"В течение 2023 года и 1-го квартала 2024 года ведомствами направлены материалы о порядка 9,5 тыс. фактах невладения русским языком иностранными гражданами", — уточнили в пресс-центре.

В целях пресечения случаев выдачи сертификатов иностранцам, не владеющим русским языком, обеспечено присутствие сотрудников полиции в местах приёма экзаменов.

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Напомним, что весной этого года Следственный комитет сообщил о задержании в Москве пяти человек, продававших мигрантам языковые сертификаты. Среди задержанных оказались сотрудники Института русского языка. Ректора института Наталью Трухановскую сняли с должности после этого скандала. Её подчинённых подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.

Алексей Берковиц
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