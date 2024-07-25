Проект "Украина" сворачивается: Названы признаки отказа Европы от поддержки Киева

Украинский конфликт является самым неудачным капиталовложением для США и Европы. Страны сокращают объёмы помощи Киеву, а скоро и вовсе перестанут поддерживать его, прогнозирует доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя решение Германии урезать военные поставки Украине.

"Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку. Всем ясно, что время Байдена ушло, приходит время Трампа, а он против любого финансирования Украины", — приводит слова политолога РИА "Новости".

Глазунов добавил, что отказ президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке повышает шансы на победу республиканца Дональда Трампа, который выступает против спонсирования военных аппетитов Владимира Зеленского. Таким образом, проект "Украина" сворачивается.