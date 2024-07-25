Проект "Украина" сворачивается: Названы признаки отказа Европы от поддержки Киева
Политолог Глазунов: Cокращение западной помощи Украине говорит о её завершении
Украинский конфликт является самым неудачным капиталовложением для США и Европы. Страны сокращают объёмы помощи Киеву, а скоро и вовсе перестанут поддерживать его, прогнозирует доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя решение Германии урезать военные поставки Украине.
"Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку. Всем ясно, что время Байдена ушло, приходит время Трампа, а он против любого финансирования Украины", — приводит слова политолога РИА "Новости".
Глазунов добавил, что отказ президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке повышает шансы на победу республиканца Дональда Трампа, который выступает против спонсирования военных аппетитов Владимира Зеленского. Таким образом, проект "Украина" сворачивается.
Напомним, что ранее власти Германии одобрили проект бюджета на 2025 год, в котором вдвое сокращается военная помощь Украине. Если прежде на это выделялось восемь миллиардов евро, то со следующего года — всего четыре миллиарда.
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