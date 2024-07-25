В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

Правительство России совместно с Центробанком отслеживают инфляцию и принимают меры, необходимые для её сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определённые инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляции — это один из приоритетов", — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя повышение цен на авиабилеты.

Песков заверил, что меры будут разрабатываться и реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть и они приводят к росту цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках.