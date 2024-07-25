В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты
Песков: Правительство и ЦБ принимают меры для сдерживания инфляции
Правительство России совместно с Центробанком отслеживают инфляцию и принимают меры, необходимые для её сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Определённые инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляции — это один из приоритетов", — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя повышение цен на авиабилеты.
Песков заверил, что меры будут разрабатываться и реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть и они приводят к росту цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках.
Напомним, ранее сообщалось, что долететь до российских курортов стало на 20–40% дороже. Всего же по России цены на авиабилеты в июне выросли на 9%, сообщили в Минтрансе.
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