Остаёмся дома: Долететь до российских курортов стало на 20–40% дороже

В России в первом летнем месяце цены на авиабилеты подскочили на 9%. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

"В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%", — цитирует его ТАСС.

При этом, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), наиболее значительно выросли цены на перелёты именно к российским курортам. Так, билеты на рейсы туда-обратно Сыктывкар – Сочи выросли на 21%, Чебоксары – Сочи — на 22%, Тюмень – Сочи — на 23%, Пермь – Сочи — на 27%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года билеты из Нижнекамска в Сочи подорожали на 30%, из Уфы — на 33%, из Санкт-Петербурга — на 38%. При этом на спросе это не отразилось.

"Продажи авиабилетов туда и обратно по наиболее популярным направлениям с начала февраля по конец июня 2024 года выросли почти на 13%. В 2024 году рейтинг возглавляют рейсы в Сочи и обратно из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар. Также популярны рейсы Москва – Калининград, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Калининград", — цитирует РСТ "Лента.ру".

При этом самый выраженный рост отметили среди рейсов, которые вылетали из Казани: 53%.