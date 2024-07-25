СК РФ обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергею Кривоносу по делу о преступлениях в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сергей Кривонос и Юрий Галушкин. Коллаж © Wikipedia / President.gov.ua / Міністерство оборони України

"Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину", — указано в сообщении.

В СК добавили, что в результате преступных действий Кривоноса и Галушкина подконтрольные им подразделения многократно обстреляли населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По данным следствия, в результате преступных действий погибло и было ранено 144 человека, в том числе семь детей. Кроме того, оказалось разрушено и повреждено почти 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются все меры для розыска и ареста Кривоноса и Галушкина.