Опрос показал, кого в России больше — кошатников или собачников

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не менее 66% россиян имеют домашних животных. Примечательно, что любителей кошек на порядок больше — 49%, собачников же 34%. Итоги проведённого исследования опубликованы на сайте центра.

"Четвероногие друзья есть у большей части россиян — 66% (2019 год — 68%). Причём у каждого второго в нашей стране (49%) есть кошка, а у каждого третьего — собака (34%). Беспородные и породистые собаки встречаются в семьях россиян одинаково часто (по 18%), а вот кошек россияне больше выбирают беспородных (36%), чем породистых (16%). Другие животные (домашний скот, экзотические животные и мелкие, такие как хомяки, морские свинки, рыбки или декоративные птицы) обитают в домах 14% наших соотечественников", — передаётся в сообщении.

Выбор в пользу породистых и беспородных питомцев многие жители России делают исходя из места своего проживания и уровня доходов. Так, например, в сёлах с завидной частотой встречаются дворовые собаки (31%) и кошки (48%). Совсем иная статистика в столичном регионе. Москвичам порода питомца важна, поэтому породистые собаки (19%) у них встречаются чаще беспородных (8%). Похожая история с кошками: 20 против 7%. Совсем отказываются от питомцев порядка 33% россиян.

Также респонденты рассказали, что большая часть необходимых удобств для домашних животных находится в шаговой доступности. Поблизости находятся ветеринарные клиники (61%) и зоомагазины (60%). В густонаселённых Москве и Санкт-Петербурге показатели ещё выше. Там найти медучреждение для пушистого друга рядом с домом удаётся 84% опрошенным. При этом около четверти россиян негативно оценивают условия для выгула любимцев — на один-два балла.