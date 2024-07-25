"Тема Украины не фигурировала": В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Асада
Песков: Путин не обсуждал с Асадом ситуацию на Украине
Встреча Путина и Асада в Кремле. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с сирийским коллегой Башаром Асадом ситуацию на Украине. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, тема Украины не фигурировала. Естественно, тема политического урегулирования и положения дел в регионе вокруг Сирии — вот что было главным на встрече", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
По словам Пескова, на встрече состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с ситуацией вокруг Сирии.
Как сообщал Life.ru, Башар Асад посетил Москву для встречи с Путиным накануне вечером, 24 июля. Сирийский лидер заметил, что его визит в столицу России совпал с датой установления дипломатических отношений между нашими странами.