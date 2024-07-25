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25 июля, 10:18
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В 2025 году выходные на День России будут непривычно длинными

Минтруд: Выходные на День России продлятся четыре дня

Выходные на День России продлятся четыре дня. Фото © Life.ru

Выходные на День России продлятся четыре дня. Фото © Life.ru

В 2025 году россиян ждут длинные выходные в честь Дня России: нерабочими будут 12, 13, 14 и 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными… Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне", — цитирует пресс-служба министра труда Антона Котякова.

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Напомним, ранее Минтруд обнародовал календарь праздничных дней на 2025 год. Согласно ему, россиян ждёт 11 дней отдыха на новогодних праздниках и больше недели на майских.

Александра Вишнякова
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