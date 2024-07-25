В 2025 году выходные на День России будут непривычно длинными

В 2025 году россиян ждут длинные выходные в честь Дня России: нерабочими будут 12, 13, 14 и 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными… Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне", — цитирует пресс-служба министра труда Антона Котякова.