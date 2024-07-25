Боец из "Штурма Z" рассказал, как выжил при обстреле кассетными бомбами

Боец подразделения "Штурма Z" рассказал, как попал под обстрел кассетными бомбами на Запорожском направлении в районе Работино. По словам Даниила Туленкова, в тот день его резервная группа расположилась в лесополосе, чтобы вступить в бой в случае обострения, но противнику удалось их обнаружить. Всё, что происходило в дальнейшем, собеседник "Ленты.ру" сравнил с "кипящим адом".

"Через десять минут этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов", — поведал он.

Тем не менее, самым страшным оружием на войне Туленков назвал танк. Боец попал под такой обстрел на окраине одного из населённых пунктов, когда огонь противника отсек его от боевых товарищей. Работу танка корректировал висевший сверху дрон, позволяя методично разносить укрытия российских солдат. Уцелеть в тот раз Туленкову удалось, благодаря бетонным трубам под дорогой — каком-то подобии ливнёвки.