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25 июля, 11:16

В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли флаги США и заменили их на палестинские

Hill: В Вашингтоне протестующие против визита Нетаньяху сняли и сожгли флаги США

В Вашингтоне протестующие против визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху потребовали его ареста, а также сорвали и сожгли американские флаги у вокзала. Об этом инциденте сообщает издание Hill.

Протесты против Нетаньяху в Вашингтоне. Видео © X / beatsinbrief

"Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху, спустили и затем сожгли американские флаги", — пишет издание.

Кроме того, демонстранты заменили американские флаги на штоках вокзала Юнион-Стейшн на палестинские. Выступление Нетаньяху в конгрессе вызвало волну протестов, которые перетекли в массовые задержания с применением перцового газа.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля, а 24-го он выступил перед конгрессом. Как отмечали СМИ, многие представители Демократической партии бойкотировали его речь, а у Капитолия на митинг собрались антивоенные активисты. Протесты закончились массовыми задержаниями с применением перцового газа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что палестинские активисты устроили акцию протеста, выпустив насекомых в отеле, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Личинки и сверчки были разбросаны в одном из общих фойе.

Обложка ©

Х / beatsinbrief

Николай Рюмин
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