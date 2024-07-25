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25 июля, 11:02

Из России выдворят дворника, который пропагандировал москвичу в парке нетрадиционный секс

Пресненский суд Москвы постановил выдворить дворника-мигранта за гей-пропаганду

Московского дворника Абдикалыкова выдворят из России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом журналистам стало известно из соответствующего постановления Пресненского суда. В документе говорится, что обвиняемый "занялся оральным сексом в общественном месте с гражданином". Произошло это в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды".

Суд также арестовал на 15 суток и второго фигуранта этой истории по фамилии Антонов. По данным РИА "Новостей", оба фигуранта вину признали, при этом дворник пояснил, что "спал в парке около пруда", а его подельник — что "оказывал ему в это помощь".

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Ранее в СК предложили сделать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством преступления. Данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в России, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно, отметили в ведомстве.

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Андрей Махонин/ТАСС

Алексей Берковиц
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