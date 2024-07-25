Из России выдворят дворника, который пропагандировал москвичу в парке нетрадиционный секс

Московского дворника Абдикалыкова выдворят из России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом журналистам стало известно из соответствующего постановления Пресненского суда. В документе говорится, что обвиняемый "занялся оральным сексом в общественном месте с гражданином". Произошло это в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды".

Суд также арестовал на 15 суток и второго фигуранта этой истории по фамилии Антонов. По данным РИА "Новостей", оба фигуранта вину признали, при этом дворник пояснил, что "спал в парке около пруда", а его подельник — что "оказывал ему в это помощь".