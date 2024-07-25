В Москве случайно задержали террориста "Аль-Каиды"* на улице

По данным телеграм-канала, правоохранители остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте. Проверка документов показала, что это 37-летний Эльхан Ибрагимов, который в 2013 году уехал в Сирию, где вступил в "Джебхат ан-Нусру"* — сирийско-ливанское отделение "Аль-Каиды"*. В 2019 году суд в Азербайджане выдал санкцию на его арест и Ибрагимов сбежал через Казахстан в Россию. Мужчину объявили в розыск по линии Интерпола.