В Москве случайно задержали террориста "Аль-Каиды"* на улице
Mash: Боевика "Аль-Каиды"* задержали на западе Москвы после проверки документов
В Москве задержали члена террористической организации "Аль-Каида"*. Как сообщает Mash, сделать это удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств.
По данным телеграм-канала, правоохранители остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте. Проверка документов показала, что это 37-летний Эльхан Ибрагимов, который в 2013 году уехал в Сирию, где вступил в "Джебхат ан-Нусру"* — сирийско-ливанское отделение "Аль-Каиды"*. В 2019 году суд в Азербайджане выдал санкцию на его арест и Ибрагимов сбежал через Казахстан в Россию. Мужчину объявили в розыск по линии Интерпола.
В Азербайджане Ибрагимова обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооружённых формирований.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе. По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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