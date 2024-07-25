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25 июля, 11:09

В Москве случайно задержали террориста "Аль-Каиды"* на улице

Mash: Боевика "Аль-Каиды"* задержали на западе Москвы после проверки документов

В Москве задержали члена террористической организации "Аль-Каида"*. Как сообщает Mash, сделать это удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств.

По данным телеграм-канала, правоохранители остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте. Проверка документов показала, что это 37-летний Эльхан Ибрагимов, который в 2013 году уехал в Сирию, где вступил в "Джебхат ан-Нусру"* — сирийско-ливанское отделение "Аль-Каиды"*. В 2019 году суд в Азербайджане выдал санкцию на его арест и Ибрагимов сбежал через Казахстан в Россию. Мужчину объявили в розыск по линии Интерпола.

В Азербайджане Ибрагимова обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооружённых формирований.

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Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе. По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Никита Никонов
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