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16 июля, 09:44

Прокурор просит 22 года лишения свободы для террориста из ростовского СИЗО

Гособвинитель призвал суд приговорить Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО, к 22 годам лишения свободы по обвинению в том, что он состоял террористической организации ИГИЛ*, а также изготавливал и хранил взрывчатку. Соответствующее заявление прокурор сделал в зале суда.

"По совокупности преступлений путём сложения наказания назначить 22 года лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей. Местом отбывания наказания на срок три года определить тюрьму, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима", — заявил гособвинитель.

Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки
Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки

Напомним, что группа террористов из шести человек попыталась сбежать из ростовского СИЗО 16 июня. Им удалось взять в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения из числа надзирателей. Договориться с захватчиками не получилось, поэтому спецназ приступил к штурму, который, к слову, завершился успешно. Сперва сообщалось, что все преступники были ликвидированы во время операции, однако позже стало известно, что одному из них удалось выжить, несмотря на тяжёлое ранение. Он уже пришёл в себя и дал показания. Также правоохранители установили, что в преступной группе был седьмой участник, который был схвачен в первые же минуты мятежа.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Юрий Лысенко
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