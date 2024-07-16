Прокурор просит 22 года лишения свободы для террориста из ростовского СИЗО

Гособвинитель призвал суд приговорить Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО, к 22 годам лишения свободы по обвинению в том, что он состоял террористической организации ИГИЛ*, а также изготавливал и хранил взрывчатку. Соответствующее заявление прокурор сделал в зале суда.