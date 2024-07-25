Французский журналист побывал на Украине и раскрыл страшную для Киева правду о ВСУ
Monde: О полномасштабном контрнаступлении ВСУ сейчас не может быть и речи
В ближайшие месяцы полномасштабное контрнаступление ВСУ невозможно из-за недостатка боеприпасов и людей. Об этом рассказал журналист французской газеты Le Monde Эмманюэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине.
"О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно боеприпасов и бронетехники, а также доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — говорится в публикации.
Согласно источникам журналиста, хоть Украина и получает западную помощь, но этих поставок недостаточно.
Ранее в НАТО неофициально заявили, что в этом году Украина не сможет перейти в контрнаступление, так как поставки военной помощи недостаточны. Конфликт истощает запасы альянса, а предприятия не успевают наращивать темпы производства.
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