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25 июля, 12:16

Французский журналист побывал на Украине и раскрыл страшную для Киева правду о ВСУ

Monde: О полномасштабном контрнаступлении ВСУ сейчас не может быть и речи

В ближайшие месяцы полномасштабное контрнаступление ВСУ невозможно из-за недостатка боеприпасов и людей. Об этом рассказал журналист французской газеты Le Monde Эмманюэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине.

"О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно боеприпасов и бронетехники, а также доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — говорится в публикации.

Согласно источникам журналиста, хоть Украина и получает западную помощь, но этих поставок недостаточно.

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Ранее в НАТО неофициально заявили, что в этом году Украина не сможет перейти в контрнаступление, так как поставки военной помощи недостаточны. Конфликт истощает запасы альянса, а предприятия не успевают наращивать темпы производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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