Французский журналист побывал на Украине и раскрыл страшную для Киева правду о ВСУ

В ближайшие месяцы полномасштабное контрнаступление ВСУ невозможно из-за недостатка боеприпасов и людей. Об этом рассказал журналист французской газеты Le Monde Эмманюэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине.

"О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно боеприпасов и бронетехники, а также доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — говорится в публикации.

Согласно источникам журналиста, хоть Украина и получает западную помощь, но этих поставок недостаточно.