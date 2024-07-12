НАТО огорчило Киев новостями об очередном контрнаступе

В этом году ВСУ не смогут перейти в активное контрнаступление, так как поставки военной помощи НАТО займут месяцы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в альянсе.

По данным журналистов, страны Североатлантического альянса всё ещё не начали производство и закупку ряда вооружений для ВСУ. Согласно анализу экспертов, конфликт на Украине истощил запасы вооружений государств – членов НАТО и показал, что темпы наращивания производства оружия на Западе оставляют желать лучшего.

По данным журналистов, помощь Киеву находится на самом раннем этапе, по ряду вооружений даже не начата закупка. Издание отметило, что данный конфликт истощает запасы альянса, а оборонные предприятия не успевают наращивать темпы производства.

Напомним, что НАТО собирается выделить Украине от 40 миллиардов евро на оборонные нужды на протяжении следующего года. Также страны блока дважды в год планируют отчитываться о процессе оказания Киеву одобренной помощи. К такому решению участники альянса пришли по итогу саммита в Вашингтоне.