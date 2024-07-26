Знаменитые актёры СССР, которые мистическим образом предсказали свою смерть Жизнь не вечна, и рано или поздно всем придётся покинуть этот мир. Конечно, когда этому суждено случиться, большинство людей, не обладающих особыми способностями, не знают. Вот только эти звёзды СССР смогли предсказать свою смерть. Угадали или знали наверняка? 26 июля, 15:30 Кто из советских актёров смог предсказать собственную смерть. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Kino-teatr, © ТАСС / Алексей Ладыгин

Когда человек уходит из жизни, это становится большой трагедией для его близких. А если он был знаменитым и талантливым, то по артисту горюют ещё и поклонники. Конечно, каждый хотел бы пожить подольше и знать, что смерть будет спокойной, но, увы, судьба не всегда милосердна. К счастью, людям не дано знать, как и когда они уйдут в мир иной, но некоторые всё же могут предчувствовать это страшное событие. Life.ru решил рассказать о звёздах СССР, которые магическим образом предсказали свою смерть.

Советский актёр Олег Даль

Олег Даль почувствовал смерть и сказал друзьям, что идёт умирать. Фото © Kino-teatr

Олег Иванович Даль был и остаётся примером для многих актёров, ведь он отдавался работе полностью и буквально жил ею. Его погубила любовь к алкоголю. Им он заливал эмоциональные проблемы и неудачи в карьере. Приближение своей смерти впервые Даль почувствовал на похоронах Владимира Высоцкого. Его уход актёр переживал очень тяжело, хотя ни друзьями, ни даже хорошими знакомыми они не были, но у Олега Ивановича была с Высоцким необъяснимая связь. Стоя у гроба советского барда, Даль сказал: "Я буду следующим!" Казалось бы, карьера актёра складывается хорошо, но воплотить всё задуманное у Олега Ивановича не оставалось времени. Однажды он сидел в ресторане с друзьями и вдруг неожиданно решил уйти к себе в номер, неосторожно обронив: "Пойду к себе умирать". Фраза оказалась пророческой — утром актёра нашли мёртвым.

Актёр СССР Андрей Миронов

Андрей Миронов знал о своей болезни и скорой смерти из предсказания цыганки. Фото © Kino-teatr

Андрей Миронов как настоящий артист провёл последние часы жизни на сцене. Сам актёр знал, что его ждёт тяжёлая болезнь и скорая смерть: эту участь нагадала ему цыганка. Впервые всерьёз о смерти Миронов задумался после ухода его коллеги Анатолия Папанова. Как и Олег Даль, Андрей Миронов проронил пророческую фразу на похоронах: "Следующим буду я". Так и случилось: актёр скончался через одиннадцать дней после смерти Папанова. Причиной тому стала огромная аневризма головного мозга. Миронов упал прямо на сцене, но в больницу его привезли ещё живым, однако врачи оказались бессильны и дали звезде покинуть этот мир.

Советская актриса Марина Голуб

Марина Голуб знала, что её похоронят на Троекуровском кладбище, но до последнего не верила, что причиной её смерти станет красная машина. Фото © ТАСС / Константин Веремейчик

Нельзя сказать, что Марина Голуб наверняка чувствовала смерть, скорее она относилась к ней с некоей насмешкой. Когда-то гадалка сказала Марине, что ей следует избегать красных машин. К словам провидицы актриса отнеслась, мягко говоря, несерьёзно. Чуть позже она даже купила себе красный автомобиль. Погибла актриса в ДТП, но не на своей машине. В тот роковой день Голуб ехала в такси, которое столкнулось с красным внедорожником. Знаменитость получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Единственное, что она точно знала, — место своего погребения. На похоронах матери Александра Васильева Марина Голуб сказала, что будет лежать тут же (на Троекуровском кладбище). Так и случилось.

Советский актёр Леонид Быков

Леонид Быков в последний год жизни находился в глубокой депрессии и оставил близким подробную инструкцию, как его хоронить. Фото © Kino-tear

Леонид Быков был настоящим трудягой: он мог работать круглые сутки, когда было вдохновение. Последним его проектом стал фильм "Пришелец". По словам близких, актёру эта работа далась тяжело. Быков чувствовал, что смерть ходит рядом. Незадолго до премьеры кинокартины он написал странное письмо: "Не верьте, если вам скажут, что это самоубийство. Часами смотрю на воду. А жить не хочется. Это не фраза кокетничающего юноши. Нет. Просто не вижу смысла. Что-то сломалось во мне. А ремонту не подлежит". Актёр даже подробно расписал, какими должны быть его похороны. В том же году Леонид Быков погиб в ДТП при неудачном обгоне трактора. Ему было всего 50 лет.

На самом деле каждый человек может предсказать свою судьбу, ведь мы всё чувствуем и понимаем где-то глубоко в душе, но, наверное, просто не все готовы это признавать и прислушиваться к внутренним ощущениям. Самое главное — помнить о том, что жизнь одна. И каждый день нужно проводить как последний, но верить в то, что их будет ещё множество. Ранее Life.ru рассказал о семи магических заговорах для водителей, которые уберегут от беды.

Авторы Дана Третьякова