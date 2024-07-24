5 лучших высказываний Михаила Жванецкого: о реалиях жизни, о возрасте и счастье

Михаил Жванецкий был известным советским и российским сатириком, писателем и актёром. Он славился остроумием, умением находить юмор в повседневных ситуациях и разоблачать недостатки общества. Жванецкий стал популярным благодаря своим аудио- и видеозаписям, на которых читал свои юмористические рассказы. Сатирик мастерски играл словами и аллегориями. Он часто критиковал бюрократию, глупость и лицемерие, используя сарказм и насмешку как свои основные орудия. Его произведения заставляли задуматься над проблемами общества и человеческой натурой. Life.ru решил поделиться пятью лучшими высказываниями Михаила Жванецкого.

"Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым"

5 легендарных цитат Жванецкого: в современном мире нужно принимать решения быстро, иначе их примут за тебя. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В этих словах отражена главная суть современной жизни: кто первый, тот и лучший. Никогда нельзя откладывать дела "на потом" или сидеть сложа руки, ведь можно потратить самый ценный ресурс — время. И когда вы всё-таки решитесь, уже окажется слишком поздно и ваше место займёт кто-то другой, более решительный.

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он"

Да уж, порой люди не могут признать чью-то точку зрения, кроме своей. Это огромная ошибка, ведь нельзя быть правым во всём. Как минимум потому, что все люди разные, у всех есть своё мнение, предпочтения и ценности. Иногда они могут не сходиться с вашими, но это не значит, что человек "идиот"; просто он думает по-другому и имеет на это право. Возможно, ваши слова, по его мнению, тоже звучат нелепо. Так что нужно всегда пытаться услышать другого человека, ведь он может оказаться прав.

"В любом из нас спит гений. И с каждым днём всё крепче..."

Не бывает бездарных людей — бывают ленивые: лучшие высказывания Михаила Жванецкого. Фото © Wikipedia / DedaSasha.

Этим высказыванием Михаил Жванецкий намекал на то, что всякий день даётся человеку для того, чтобы развиваться и становиться лучшей версией себя. Каждому от природы даются определённые таланты, важно их только найти. Кто-то сразу знает, что он прирождённый музыкант или художник. А кто-то предпочитает думать, что он бездарность, и ничего не делать, таким образом "топя" свой гений.

"Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать"

Пошутить Жванецкий любил, но даже в его шутках кроется истина. Как ни странно, но все люди воспринимают счастье по-разному. Для одного это вилла на берегу моря, а для другого кусок хлеба или, как сказал сатирик, успеть добежать до туалета. Всё зависит от момента и ситуации. Счастье невозможно измерить линейкой или взвесить на весах. Это понятие субъективное и порой очень обманчивое. Например, человек может думать, что для счастья ему не хватает денег. В конце концов он их получает, но вдруг умирает кто-то из близких, и в этот момент человек понимает, что всё это время "счастье" было рядом. А теперь его не купить даже за все деньги мира. Цените то, что имеете, но не переставайте идти к лучшему.

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один"

Философия Жванецкого, лучшее. Не каждый взрослый человек мудрый и не каждый молодой — глупый. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иногда возраст не имеет ничего общего с мудростью, ведь этот фактор зависит от самого человека и его желания развиваться. Некоторые и в 20 лет понимают жизнь лучше, чем "взрослые дяди и тёти". Нельзя отрицать, что отчасти ум связан с генетикой и не всем суждено стать учёными и философами. Однако каждый может приобрести житейскую мудрость, и для этого необязательно прожить 40, 50, 60 лет. Нужно просто брать и развиваться, а не ждать седины.