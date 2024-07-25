"Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом, собрав 1,46 млрд долларов

"Головоломка 2" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю кинематографа. Об этом пишет Variety. Общая сумма сборов мультфильма во всём мире всего за 40 дней проката составила 1,46 миллиарда долларов. На США пришёлся 601 миллион долларов.

Ранее данный рекорд удерживал другой сиквел. Вторая часть "Холодного сердца" (2019) настолько полюбилась зрителям, что Disney заработал в прокате 1,45 миллиарда долларов. Примечательно, что успешный ремейк "Короля Льва", принёсший создателям 1,65 миллиарда, не вошёл в данный рейтинг, так как относится к игровому кино, несмотря на то, что практически полностью создан благодаря компьютерной графике.

Представители Pixar отреагировали в социальных сетях на ошеломительный успех сиквела "Головоломки". В официальном аккаунте компании появился постер с цифрой "1" и стоящими вокруг неё персонажами мультфильма, а также благодарностями фанатам. Оценка мультфильма на Metacritic составляет 73 балла из 100 от критиков и 6,1 балла из 10 от зрителей. Рейтинг на IMDB — 7,8 балла из 10.