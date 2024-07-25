"Плиз, ансвер май квестчон": Глава Вологодской области внезапно заговорил с коллегами на английском

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на совещании с подчинёнными внезапно заговорил на английском языке. Ему не понравилось, что в регионе низкий показатель по баллам за ЕГЭ по иностранному языку.

Врио главы Вологодской области Филимонов заговорил на английском языке на совещании. Видео © VK / Георгий Филимонов

Одна из подчинённых Филимонова сообщила, что показатели ЕГЭ по английскому и информатике в регионе ниже среднероссийских. Врио губернатор сначала по-русски спросил: "Почему?", а затем внезапно перешёл на английский и произнёс: Please answer my question.