"Плиз, ансвер май квестчон": Глава Вологодской области внезапно заговорил с коллегами на английском
Врио главы Вологодчины Филимонов перешёл на английский на совещании по ЕГЭ
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на совещании с подчинёнными внезапно заговорил на английском языке. Ему не понравилось, что в регионе низкий показатель по баллам за ЕГЭ по иностранному языку.
Врио главы Вологодской области Филимонов заговорил на английском языке на совещании. Видео © VK / Георгий Филимонов
Одна из подчинённых Филимонова сообщила, что показатели ЕГЭ по английскому и информатике в регионе ниже среднероссийских. Врио губернатор сначала по-русски спросил: "Почему?", а затем внезапно перешёл на английский и произнёс: Please answer my question.
Ранее Life.ru публиковал квиз, пройдя который вы сможете оценить ваш уровень английского языка. Важно помнить, что буквальный перевод фразы часто не передаёт её истинную суть, это может быть метафорическое понятие.
VK / Георгий Филимонов