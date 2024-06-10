Квиз: На сколько баллов сдадите английский? Эти вопросы обязательно будут на ЕГЭ

Задания ЕГЭ сложнее, чем кажутся, и теперь у вас есть шанс увидеть, насколько подготовка к нему может быть трудоёмкой!

Старшеклассники весь год неустанно готовились к государственным экзаменам, усердно осваивая тонкости ЕГЭ. Английский язык в 2024 году выпускникам предстоит сдавать 11 июня, и, конечно, все надеются на хорошие результаты. В этом квизе мы предлагаем вам проверить свои знания иностранных языков, сопоставляя английские крылатые фразы с их русскими аналогами. Важно помнить, что буквальный перевод фразы часто не передаёт её истинную суть! Поддержите сдающих ЕГЭ выпускников и определите свой уровень знаний по английскому языку!