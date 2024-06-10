Квиз: На сколько баллов сдадите английский? Эти вопросы обязательно будут на ЕГЭ
По мере приближения 11 июня старшеклассники готовятся к сдаче экзаменов по иностранному языку. Погрузитесь в весёлый квиз и проверьте, сможете ли вы справиться с этим испытанием и получить высокие баллы?
Задания ЕГЭ сложнее, чем кажутся, и теперь у вас есть шанс увидеть, насколько подготовка к нему может быть трудоёмкой!
Старшеклассники весь год неустанно готовились к государственным экзаменам, усердно осваивая тонкости ЕГЭ. Английский язык в 2024 году выпускникам предстоит сдавать 11 июня, и, конечно, все надеются на хорошие результаты. В этом квизе мы предлагаем вам проверить свои знания иностранных языков, сопоставляя английские крылатые фразы с их русскими аналогами. Важно помнить, что буквальный перевод фразы часто не передаёт её истинную суть! Поддержите сдающих ЕГЭ выпускников и определите свой уровень знаний по английскому языку!
Ну как, освежили свои знания? Перевести английские идиомы на русский не так уж сложно, а наоборот? Life.ru перечислил 6 непереводимых на другой язык русских слов.
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