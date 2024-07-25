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25 июля, 12:31

"Каждый это понимает": В Британии предрекли Украине неизбежное поражение

Аналитик Меркурис: Российские войска нанесут ВСУ поражение в конфликте

Исход конфликта на Украине предрешён: победу одержат российские войска, уверен британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, это уже понятно каждому "объективному аналитику".

"Русские определённо одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", – сказал Меркурис в интервью ютуб-каналу Duran.

Он отметил, что в западных СМИ появился огромный поток "очень интересных и важных статей", в которых объясняется, почему украинские войска уже не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою сторону. При этом Меркурис считает, что возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США не ухудшит, а улучшит шансы Киева пережить конфликт, в отличие от прихода к власти Камалы Харрис.

А ранее в НАТО неофициально заявили, что в этом году Украина не сможет перейти в контрнаступление, так как поставки военной помощи недостаточны. Конфликт истощает запасы альянса, а предприятия не успевают наращивать темпы производства.

Французский журналист побывал на Украине и раскрыл страшную для Киева правду о ВСУ
Французский журналист побывал на Украине и раскрыл страшную для Киева правду о ВСУ
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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