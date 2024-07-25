Украинский гидроцикл со взрывчаткой обнаружен у берегов Стамбула
IНA: У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл
У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит ВМС Украины, сообщает турецкое агентство IНA.
У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл. Видео © IНA
"На побережье Чаталджа в Стамбуле был обнаружен гидроцикл со взрывчатым веществом, предположительно принадлежащий ВМС Украины", — говорится в сообщении.
На борту беспилотного аппарата также замечены несколько камер. Они, вероятно, предназначены для работы системы управления дроном. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов оцепили берег, на место также прибыли взрывотехники.
Ранее сообщалось, что в Турции нашли украинскую мину возле пляжа в городе Эрегли. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула.