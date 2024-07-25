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25 июля, 13:33

Украинский гидроцикл со взрывчаткой обнаружен у берегов Стамбула

IНA: У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл

У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит ВМС Украины, сообщает турецкое агентство IНA.

У берегов Cтамбула обнаружен начинённый взрывчаткой гидроцикл. Видео © IНA

"На побережье Чаталджа в Стамбуле был обнаружен гидроцикл со взрывчатым веществом, предположительно принадлежащий ВМС Украины", — говорится в сообщении.

На борту беспилотного аппарата также замечены несколько камер. Они, вероятно, предназначены для работы системы управления дроном. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов оцепили берег, на место также прибыли взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Турции нашли украинскую мину возле пляжа в городе Эрегли. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула.

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Обложка ©

IНA

Наталья Демьянова
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