Астроном-любитель из Королёва открыл два астероида и назвал их в честь бабушек

Астроном-любитель из Королёва самостоятельно открыл два астероида и назвал их в честь своих прабабушек. Об этом он в письме известил губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Как пишет интернет-издание Regions.ru, 27-летний исследователь Филипп Романов самостоятельно обнаружил два астероида. Первый — летом 2023 года на снимках, которые он запрашивал из ливерпульской лаборатории. Предположительно, размеры астероида составляют примерно 157–170 метров. Ему астроном дал имя в честь своей прабабушки Марии Филипповны — Mariyafilippovna (679996).

Второй объект Романов обнаружил через месяц. Однако его он нашёл по снимкам из американской обсерватории штата Юта. Астероид также получил название в честь прабабушки Марии Варкиной — Mariyavarkina (679999). Оба космических тела подтверждены циркуляром Центра малых планет, а также публикацией в Minor Planet Circulars Orbit Supplement о присвоении астероидам официальных номеров.

Со слов самого Романова, на его счету открытие 81 переменной звезды, а также десяти кандидатов в планетарные туманности, трёх новых звёзд в галактике Андромеды, двух сверхновых и трёх астрономических транзиентов (возможных сверхновых), четырёх пар двойных звёзд и четырёх астероидов.