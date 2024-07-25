Российский разведчик отрезал себе руку после ранения и сам добрался до врачей. Военный наступил на мину под Часовым Яром, пишет "Mash на Донбассе".

После взрыва боец упал и задел вторую мину. Когда подбежали сослуживцы, он попросил отрезать наполовину оторванную руку, но те отказались. Тогда разведчик достал ножницы из аптечки и сделал это сам. Чтобы выжить, он отправился пешком до квадроцикла медиков, которые отвезли его к полевым хирургам. Несмотря на большую кровопотерю, ранение стопы, осколки в голове и в теле, военного удалось спасти.