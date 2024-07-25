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25 июля, 15:23

Российский разведчик отрезал себе руку после ранения и сам добрался до врачей

Mash: Раненый разведчик ВС РФ сам себе отрезал руку и шёл до врачей километр

Российский разведчик отрезал себе руку после ранения и сам добрался до врачей. Военный наступил на мину под Часовым Яром, пишет "Mash на Донбассе".

После взрыва боец упал и задел вторую мину. Когда подбежали сослуживцы, он попросил отрезать наполовину оторванную руку, но те отказались. Тогда разведчик достал ножницы из аптечки и сделал это сам. Чтобы выжить, он отправился пешком до квадроцикла медиков, которые отвезли его к полевым хирургам. Несмотря на большую кровопотерю, ранение стопы, осколки в голове и в теле, военного удалось спасти.

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Ранее Life.ru узнал о невероятном подвиге военного с забавным взглядом на Послании Владимира Путина. Боец лишился руки во время боевых действий. Прапорщик вёл огонь, прикрывая продвижение российских войск, и нанёс огромный урон живой силе противника. В результате прилёта мины он получил тяжёлое ранение руки, но, несмотря на это, не вышел из боя. А после ампутации он вернулся в строй.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николай Рюмин
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