Российский разведчик отрезал себе руку после ранения и сам добрался до врачей
Mash: Раненый разведчик ВС РФ сам себе отрезал руку и шёл до врачей километр
Российский разведчик отрезал себе руку после ранения и сам добрался до врачей. Военный наступил на мину под Часовым Яром, пишет "Mash на Донбассе".
После взрыва боец упал и задел вторую мину. Когда подбежали сослуживцы, он попросил отрезать наполовину оторванную руку, но те отказались. Тогда разведчик достал ножницы из аптечки и сделал это сам. Чтобы выжить, он отправился пешком до квадроцикла медиков, которые отвезли его к полевым хирургам. Несмотря на большую кровопотерю, ранение стопы, осколки в голове и в теле, военного удалось спасти.
Ранее Life.ru узнал о невероятном подвиге военного с забавным взглядом на Послании Владимира Путина. Боец лишился руки во время боевых действий. Прапорщик вёл огонь, прикрывая продвижение российских войск, и нанёс огромный урон живой силе противника. В результате прилёта мины он получил тяжёлое ранение руки, но, несмотря на это, не вышел из боя. А после ампутации он вернулся в строй.
ТАСС / Алексей Коновалов