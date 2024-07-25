Ушёл из дома несколько недель назад: В Петербурге пропал известный велогонщик

В Санкт-Петербурге разыскивают известного велогонщика Никиту Еськова, который ушёл из дома несколько недель назад и теперь не выходит на связь с родными. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге разыскивают известного велогонщика Никиту Еськова. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Известно, что у 41-летнего спортсмена ранее были проблемы со спиртным. В частности, он был на реабилитации и пытался избавиться от зависимости. Именно на этой почве велогонщик часто конфликтовал с родными.

"Он усугублял с пивом, а мне всё это не нравилось. Я ему раз сказал, второй раз сказал, в итоге он уехал, снял квартиру", — рассказал отец Никиты в беседе с телеграм-каналом.

Недавно Еськов всё-таки написал ему сообщение, где заявил, что с ним всё хорошо. Однако после этого с телефона спортсмена отцу позвонил незнакомый человек, который потребовал денег за информацию о местонахождении Никиты. Сначала Николай согласился на сделку и уже был готов заплатить 10 тысяч рублей, но в последний момент отказался. В итоге родители велогонщика обратились в полицию. Где находится Еськов, до сих пор неизвестно.