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25 июля, 15:03

Ушёл из дома несколько недель назад: В Петербурге пропал известный велогонщик

"Mash на Мойке": В Петербурге разыскивают известного велогонщика Еськова

Никита Еськов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikita__eskov

Никита Еськов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikita__eskov

В Санкт-Петербурге разыскивают известного велогонщика Никиту Еськова, который ушёл из дома несколько недель назад и теперь не выходит на связь с родными. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге разыскивают известного велогонщика Никиту Еськова. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Известно, что у 41-летнего спортсмена ранее были проблемы со спиртным. В частности, он был на реабилитации и пытался избавиться от зависимости. Именно на этой почве велогонщик часто конфликтовал с родными.

"Он усугублял с пивом, а мне всё это не нравилось. Я ему раз сказал, второй раз сказал, в итоге он уехал, снял квартиру", — рассказал отец Никиты в беседе с телеграм-каналом.

Недавно Еськов всё-таки написал ему сообщение, где заявил, что с ним всё хорошо. Однако после этого с телефона спортсмена отцу позвонил незнакомый человек, который потребовал денег за информацию о местонахождении Никиты. Сначала Николай согласился на сделку и уже был готов заплатить 10 тысяч рублей, но в последний момент отказался. В итоге родители велогонщика обратились в полицию. Где находится Еськов, до сих пор неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что в Волгограде ведут поиски пропавшей матери двоих детей, которая вышла из дома без телефона и не вернулась. В последний раз её видели с татуированным незнакомцем.

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Наталья Демьянова
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