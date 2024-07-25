Эксперт оценила английский главы Вологодчины, который выдал на совещании "Плиз, ансвер май квестчон"

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, внезапно заговоривший по-английски на совещании, владеет языком на высоком уровне. Такую оценку в беседе с Life.ru поставила доцент кафедры иностранных языков Государственного университета просвещения Татьяна Сырина.

Врио главы Вологодской области Филимонов заговорил на английском языке на совещании. Видео © VK / Георгий Филимонов

"Его уровень можно оценить как высокий. Речь свободная, разнообразная, беглая, грамматически организована верно. Фонетические навыки (слухо-произносительные и ритмико-интонационные) на высоком уровне. Коммуникативная компетенция сформирована", — пояснила эксперт.

Сырина предположила, что это может стать отправной точкой совершенствования методики подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языку и развитию устойчивого интереса к данному предмету в регионе.

По словам эксперта, иностранный язык — это инструмент взаимодействия не только людей, но и государств, и порой именно слово становится решающим в вопросах глобального мира. В последнее время в России снижается интерес к изучению английского языка, и тому есть две причины, отметила собеседница Life.ru. Во-первых, имиджевые и востребованные специальности не требуют вступительного экзамена по иностранному языку, а во-вторых, всё большую популярность набирают китайский и корейский языки.

Что касается Вологодской области, то ситуацию с результатами экзаменов доцент объясняет острой нехваткой педагогов или их недостаточной компетенцией, а также тем, что они работают больше, чем предусмотрено ставкой, и не имеют времени на повышение квалификации.