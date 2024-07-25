Психолог объяснила, кто такие доулы смерти и зачем люди к ним обращаются

Доула смерти помогает семье подготовиться к похоронам близкого человека, подобрать важные и нужные слова на церемонии прощания и пережить горе. О пользе специалистов этой необычной профессии рассказала психолог Анна Половцева.

"Чем конкретно может быть полезна доула смерти? Она окажет моральную и информационную поддержку, если родному или близкому поставлен неизлечимый диагноз. Поможет узнать, какие психологические этапы проходит умирающий человек и какие этапы будет проходить тело. Побудет рядом в горе. Придумает, как увековечить память о человеке", — пояснила специалист в беседе с РИАМО.

Половцева отметила, что специалисты этой профессии также помогают проживать неочевидные потери: внезапное увольнение, развод, переезд, смену социального статуса в связи со свадьбой или рождение ребёнка. Кроме того, доула смерти поможет принять факт утраты и адаптироваться к новой реальности.

Эта необычная профессия появилась в начале XX века. Однажды швейцарский антрополог Бернар Креттаз пригласил пожилых людей на встречу, где можно было поговорить о смерти. Позднее подобные встречи трансформировались в кафе, этот формат посиделок стал называться Death café, или "Кафе смерти". В настоящее время в мире существует около 20 тысяч таких заведений. Там разрешается говорить о страхах, которые связаны с потерей и пережитыми событиями, но запрещается поднимать политические и религиозные темы.