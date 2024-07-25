Врач объяснил, в каком случае купание в ванне может оказаться последним

У человека может остановиться сердце или дыхание при резком погружении в воду, особенно холодную. Именно это и становится одной из главных причин утопления в ванне, предупредил судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

"Утопление – это патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость с последующим развитием таких терминальных состояний, как острая дыхательная и острая сердечная недостаточности. При неоказании своевременной и правильной медицинской помощи эти состояния могут привести к гибели человека", – пояснил медик в беседе с "Газетой.ru".

Кульбицкий добавил, что синкопальным называется утопление, когда человек умирает из-за стресса от погружения в воду. По словам врача, такие случаи внезапной остановки сердца могут происходить во время крещенских купаний в проруби, во время плавания осенью или ранней весной, когда температура воздуха отличается от температуры воды. Однако утопление может произойти и дома, уточнил специалист.