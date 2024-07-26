Россиянам рассказали, как не нарваться на штраф при выращивании мяты

Среди обширного списка растений, запрещённых к выращиванию в саду, не относится полевая мята. Однако дачники всё ещё могут схлопотать за неё штраф. Об этом рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Александр Зернов.

"Ну какая мята? Уже 20 лет действует постановление правительства, где всё перечислено, какая ответственность предусмотрена за выращивание запрещённых растений. Мяты там (в этом перечне) нет", — прокомментировал Зернов в разговоре с Ura.ru.

И всё же дачник, на чьём участке разрослась мята, может получить штраф. Данное растение относится к сорнякам, за что владелец дачи и может нарваться на денежное наказание. На данный момент неиспользование сельскохозяйственных угодий по назначению влечёт штрафы от 0,3 до 0,5% от кадастровой стоимости участка. Помимо мяты в список сорных растений также входят одуванчики, ромашка и другие.