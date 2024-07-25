Пошли третьи сутки: В Харьковской области обновили рекорд по длительности воздушной тревоги
В Харьковской области обновили рекорд по длительности воздушной тревоги
В подконтрольной Украине части Харьковской области воздушная тревога продолжается рекордное время — более двух суток. Об этом сообщает издание "Страна".
"Воздушная тревога в Харькове продолжается уже более двух суток. Её объявили позавчера в 18:31. Местные паблики пишут, что это новая самая длинная воздушная тревога за время войны", — говорится в сообщении.
Регион находится в красной зоне уже 49 часов 12 минут. Предыдущая самая продолжительная воздушная тревога в Харьковской области продлилась 1 сутки 14 часов 16 минут.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ в щепки разнесли склад ВСУ возле ж/д станции под Харьковом. Там находились боеприпасы.
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