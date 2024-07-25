Пошли третьи сутки: В Харьковской области обновили рекорд по длительности воздушной тревоги

В подконтрольной Украине части Харьковской области воздушная тревога продолжается рекордное время — более двух суток. Об этом сообщает издание "Страна".

"Воздушная тревога в Харькове продолжается уже более двух суток. Её объявили позавчера в 18:31. Местные паблики пишут, что это новая самая длинная воздушная тревога за время войны", — говорится в сообщении.

Регион находится в красной зоне уже 49 часов 12 минут. Предыдущая самая продолжительная воздушная тревога в Харьковской области продлилась 1 сутки 14 часов 16 минут.