Сотни украинских солдат находятся в критическом положении в районе села Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, 31-я механизированная бригада ВСУ "просто рассыпалась" на фоне общих проблем с командованием и управлением.

"Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — говорится в статье.

Журналист отметил, что командование ВСУ пытается исправить ситуацию с помощью тяжёлых дронов "Баба-яга", которые якобы должны наладить коммуникации с зажатыми в "кольце" украинскими бойцами. Также американский обозреватель выразил мнение, что солдатам ВСУ придётся либо прорываться на запад, либо ждать, пока их сослуживцы пробьются на восток. В противном случае их ожидает быстрая гибель или медленный измор, резюмировал Экс.