"Бригада просто рассыпалась": В США рассказали о плачевном положении ВСУ в ДНР
Forbes: Бригада ВСУ "рассыпалась" под Прогрессом в ДНР из-за командиров
Сотни украинских солдат находятся в критическом положении в районе села Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, 31-я механизированная бригада ВСУ "просто рассыпалась" на фоне общих проблем с командованием и управлением.
"Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — говорится в статье.
Журналист отметил, что командование ВСУ пытается исправить ситуацию с помощью тяжёлых дронов "Баба-яга", которые якобы должны наладить коммуникации с зажатыми в "кольце" украинскими бойцами. Также американский обозреватель выразил мнение, что солдатам ВСУ придётся либо прорываться на запад, либо ждать, пока их сослуживцы пробьются на восток. В противном случае их ожидает быстрая гибель или медленный измор, резюмировал Экс.
Ранее сообщалось, что несколько батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ попали в "котёл" под Прогрессом в ДНР. Такая ситуация возникла из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад украинских войск. При этом командование ВСУ хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении, — до последнего солдата.
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