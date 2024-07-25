Количество фальшивых денег на Украине резко возросло

Национальный банк Украины (НБУ) отметил значительное увеличение числа поддельных гривен и иностранной валюты. Согласно данным, предоставленным украинскому изданию "Минфин", в первом полугодии 2024 года на миллион подлинных банкнот пришлось 3,4 фальшивки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в апреле и мае, что эксперты связывают с адаптацией фальшивомонетчиков к условиям военного положения. В это время Национальный банк зафиксировал краткосрочный всплеск активности мошенников, стремившихся проверить эффективность системы противодействия.

Основными объектами подделок остаются банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007 года, на которые приходится 90% всех выявленных подделок за первые шесть месяцев 2024 года. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель составлял 80%.

Кроме того, за этот период из оборота было изъято 1200 поддельных банкнот иностранной валюты, из которых 95% составили доллары США в основном номиналом 100 долларов. В НБУ отметили, что источники роста подделок гривен и иностранной валюты пока не установлены, однако банк продолжает работать над выявлением и устранением причин этого явления.