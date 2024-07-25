Количество фальшивых денег на Украине резко возросло
Число фальшивых банкнот на Украине выросло на 62% в сравнении с прошлым годом
Национальный банк Украины (НБУ) отметил значительное увеличение числа поддельных гривен и иностранной валюты. Согласно данным, предоставленным украинскому изданию "Минфин", в первом полугодии 2024 года на миллион подлинных банкнот пришлось 3,4 фальшивки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.
Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в апреле и мае, что эксперты связывают с адаптацией фальшивомонетчиков к условиям военного положения. В это время Национальный банк зафиксировал краткосрочный всплеск активности мошенников, стремившихся проверить эффективность системы противодействия.
Основными объектами подделок остаются банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007 года, на которые приходится 90% всех выявленных подделок за первые шесть месяцев 2024 года. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель составлял 80%.
Кроме того, за этот период из оборота было изъято 1200 поддельных банкнот иностранной валюты, из которых 95% составили доллары США в основном номиналом 100 долларов. В НБУ отметили, что источники роста подделок гривен и иностранной валюты пока не установлены, однако банк продолжает работать над выявлением и устранением причин этого явления.
Ранее Национальный банк Украины запретил ломбардам и другим финансовым учреждениям принимать товары двойного назначения, такие как дроны и тепловизоры, для обеспечения по активным операциям с физическими лицами.
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