"Это досадно": Глава Вологодчины рассказал, почему во время совещания перешёл на английский

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, почему перешёл на английский язык во время недавнего совещания регионального правительства. По словам высокопоставленного чиновника, он сделал это из-за баллов выпускников.

"По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что помимо английского я владею ещё несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание", — приводит РИА "Новости" слова Филимонова, которые распространила его пресс-служба.

Помимо этого чиновник напомнил, что знание иностранных языков полезно. Он подчеркнул, что региональные власти сделают всё возможное для того, чтобы улучшить ситуацию с языковыми экзаменами на территории области. В заключение Филимонов посоветовал зарубежным коллегам учить русский язык.