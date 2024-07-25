"Это досадно": Глава Вологодчины рассказал, почему во время совещания перешёл на английский
Врио главы Вологодчины Филимонов перешёл на английский из-за баллов выпускников
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Обложка © VK / Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, почему перешёл на английский язык во время недавнего совещания регионального правительства. По словам высокопоставленного чиновника, он сделал это из-за баллов выпускников.
"По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что помимо английского я владею ещё несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание", — приводит РИА "Новости" слова Филимонова, которые распространила его пресс-служба.
Помимо этого чиновник напомнил, что знание иностранных языков полезно. Он подчеркнул, что региональные власти сделают всё возможное для того, чтобы улучшить ситуацию с языковыми экзаменами на территории области. В заключение Филимонов посоветовал зарубежным коллегам учить русский язык.
Недавно Life.ru писал, что Филимонов на совещании с подчинёнными внезапно заговорил на английском языке. Врио губернатора области не понравилось, что в регионе низкий показатель по баллам за ЕГЭ по иностранному языку.