Задержанным в Париже россиянином оказался участник известных телешоу

Задержанный в Париже гражданин России проболтался о планах сорвать Олимпийские игры во Франции. Как пишет газета Le Monde, об этом говорят результаты расследования её корреспондентов, проведённого с другими средствами массовой информации.

Журналисты сообщили, что россиянин якобы в начале мая рассказывал о своих намерениях по поводу Олимпиады разным людям на территории аэропорта в Софии, а также показывал какое-то удостоверение. Издание отмечает, что в Пятой республике задержанный французскими стражами правопорядка гражданин РФ представлялся поваром и учеником знаменитой кулинарной школы Le Cordon Bleu.

Также журналисты выяснили личность задержанного. Им оказался 40-летний Кирилл Грязнов, который на протяжении последних лет проживал в России и во Франции. На родине он участвовал в телешоу "Выбери меня" на канале "Домашний", "Реальная кухня" на "Рен-ТВ" и других.