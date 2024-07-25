Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 20:32

Задержанным в Париже россиянином оказался участник известных телешоу

Le Monde: Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду

Задержанный в Париже Кирилл Грязнов. Обложка © YouTube / Переделка

Задержанный в Париже Кирилл Грязнов. Обложка © YouTube / Переделка

Задержанный в Париже гражданин России проболтался о планах сорвать Олимпийские игры во Франции. Как пишет газета Le Monde, об этом говорят результаты расследования её корреспондентов, проведённого с другими средствами массовой информации.

Журналисты сообщили, что россиянин якобы в начале мая рассказывал о своих намерениях по поводу Олимпиады разным людям на территории аэропорта в Софии, а также показывал какое-то удостоверение. Издание отмечает, что в Пятой республике задержанный французскими стражами правопорядка гражданин РФ представлялся поваром и учеником знаменитой кулинарной школы Le Cordon Bleu.

Также журналисты выяснили личность задержанного. Им оказался 40-летний Кирилл Грязнов, который на протяжении последних лет проживал в России и во Франции. На родине он участвовал в телешоу "Выбери меня" на канале "Домашний", "Реальная кухня" на "Рен-ТВ" и других.

В Париже задержали россиянина за угрозу дестабилизации во время Игр
В Париже задержали россиянина за угрозу дестабилизации во время Игр

Ранее Life.ru писал, что во Франции по подозрению в шпионаже в пользу Москвы задержали проживающего там уже 14 лет шеф-повара из России. По данным некоторых телеграм-каналов, французские правоохранители подозревали его в том, что он пытался "организовать акт по дестабилизации перед Олимпиадой".

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Франция
  • Олимпийские игры в Париже
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров