В Париже задержали россиянина за угрозу дестабилизации во время Игр

Парижская прокуратура сообщила о задержании и помещении в следственный изолятор 30-летнего гражданина РФ, который якобы планировал "дестабилизировать обстановку" в столице Франции после старта летней Олимпиады. Текст заявления приводит Agence France-Presse.

"Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещён в следственный изолятор", — гласит выдержка из сообщения.