В Париже задержали россиянина за угрозу дестабилизации во время Игр
AFP: Во Франции задержали россиянина по подозрению в дестабилизации во время Игр
Парижская прокуратура сообщила о задержании и помещении в следственный изолятор 30-летнего гражданина РФ, который якобы планировал "дестабилизировать обстановку" в столице Франции после старта летней Олимпиады. Текст заявления приводит Agence France-Presse.
"Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в "организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", во вторник было предъявлено обвинение. Он помещён в следственный изолятор", — гласит выдержка из сообщения.
Прокуратура не уточнила, какие именно действия намеревался предпринять иностранец. В надзорном органе лишь подчеркнули, что наказание по факту преступления может достигать 30 лет заключения.
Церемония открытия ОИ-2024 в Париже намечена на 26 июля. Участие в Играх под нейтральным статусом примут 15 россиян, ещё 17 спортсменов приедут из Белоруссии. Некоторые атлеты из РФ поборются за медали в составе иностранных сборных.
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